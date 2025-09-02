Bölgesel Amatör Lig hazırlıklarını sürdüren Uzunköprüspor, teknik direktör İbrahim Çelik ve ekibiyle yollarını ayırdı.Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - 2025-2026 Bölgesel Amatör Lig sezonu öncesinde Uzunköprüspor’da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Kulüp yönetimi, teknik direktör İbrahim Çelik ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın temel nedeninin teknik ekip ile yönetim arasında yaşanan fikir ayrılıkları olduğu belirtildi. İbrahim Çelik ve ekibinin kulüpteki görevi, henüz yeni sezon başlamadan karşılıklı anlaşma ile sonlandırılmış oldu.

Uzunköprüspor Yönetimi, bu süreçte kulübe verdikleri emek ve katkılardan dolayı İbrahim Çelik ve ekibine teşekkür etti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "2025-2026 Bölgesel Amatör Lig sezonu öncesinde, teknik ekibimizle yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle İbrahim Çelik ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kulübümüze bu süreçte verdikleri emek ve katkılardan dolayı İbrahim Çelik ve ekibine teşekkür ederiz.

Şampiyonluk hedefimize ulaşmak için en kısa sürede, bu hedefe inanacak ve takımımızı şampiyonluğa taşıyacak yeni teknik ekibimizi kamuoyuna duyuracağız.Saygılarımızla"