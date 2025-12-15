Tofaş Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında İtalyan temsilcisi Trapani Shark'ı konuk edecek. 16 Aralık Salı günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

BURSA (İGFA) - Basketball Champions League (BCL) 2025-2026 normal sezonunda D Grubu'nda yer alan TOFAŞ, son hafta karşılaşmasında İtalyan temsilcisi Trapani Shark'ı ağırlayacak.

Grupta 2 galibiyet-3 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alsa da son hafta öncesinde play-in eleme turu oynamayı garantileyen Mavi Yeşilliler, bu tura saha avantajıyla geçmek için ilk maçta deplasmanda 89-91 mağlup ettiği Trapani Shark'ı sahasında da yenerek grubunu ikinci sırada tamamlamaya çalışacak. Grupta 3 galibiyet-2 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunan İtalyan temsilcisi, gruba iki mağlubiyet ile başladıktan sonra Bnei Herzliya ve La Laguna Tenerife maçlarından galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Trapani Shark son olarak İtalya Ligi'nde 14 Aralık Pazar günü oynadığı G.S.A. Udine karşılaşmasından da 91-73 üstünlükle ayrıldı.

16 Aralık Salı günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak 6. hafta mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmayı Litvanya'dan Andris AUNKROGERS; Yunanistan'dan Georgios POURSANIDIS ve Almanya'dan Carsten STRAUBE hakem üçlüsü yönetecek.

Tofaş - Trapani Shark karşılaşmasının bilet satışları biletix.com'dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından gerçekleştirilirken, maç günü salon bilet gişesi saat 14.00'ten itibaren açık olacak.

TOFAŞ-Trapani Shark maçı bilet fiyatları şöyle açıklandı:

Pota Arkası (205-206-215-216) - 180.00 TL

Köşe Tribünler (203-204-213-214-217-218-306-308-320-322-325-327) - 300.00 TL

Normal Tribün (209-210-212-314-316-317-319) - 400.00 TL

VIP 2 (301-302-303) - 750.00 TL

Çekme Tribün (101-102-106-107-108-109-110) - 1000.00 TL

VIP 1 (201) - 1500.00 TL

SAHA İÇİ KOLTUK FİYATLARI;

A3 (3-6 arası) - 3.000.00 TL

B3 (38-54 arası) - 7.250.00 TL

B2 (46-54 arası) - 8.000.00 TL