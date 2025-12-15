Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2025-2026 sezonunun 12. haftasında Murgul Belediyespor, sahasında konuk ettiği Giresun temsilcisi Batlamaspor'u 3-0 mağlup etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli bir mücadeleye sahne olurken, Murgul Belediyespor aradığı golü ikinci yarının hemen başında buldu.

Maçın 49. dakikada Erdem Baytaroğlu'nun kaydettiği golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunun kontrolünü elinde tutan Murgul ekibi, ataklarını sürdürdü.

Mücadelenin 77. dakikasında Ferit Kaya farkı ikiye çıkaran golü kaydederken, 81. dakikada Berk Kulalı'nın attığı gol skoru belirledi.

Karşılaşma Murgul Belediyespor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Murgul Belediyespor, ligde moral ve motivasyon açısından önemli bir galibiyet elde ederken, çıkışını sürdürme adına da kritik bir adım atmış oldu. Turuncu-Yeşilliler, ligde 12 hafta sonunda 19 puan topladı ve 5'inci sıraya yerleşti.

Bu arada Murgul Belediyespor Kulübü Başkanı Sedat Ali Öktem, galibiyetten ve mücadelelerinden dolayı futbolcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, futbolculara ve teknik ekibe prim verdi.

Murgul Belediyespor, ligin 13. haftasında 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 14.00'te Trabzon temsilcisi Maçkaspor ile deplasmanda karşılaşacak.