Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Muay Thai İl Müsabakaları'nda genç sporcuların mücadeleleri büyük heyecana sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Gelecek nesillere spor bilinci ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Muay Thai İl Müsabakaları, Bursa'da yoğun ilgi gördü.

Dikkaldırım Spor Salonu'nda iki gün boyunca devam eden organizasyona, 17 kulüpten yaşları 10 ile 30 arasında değişen toplam 180 sporcu katıldı.

Minik yıldızlar, gençler ve özel maç kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, dereceye girebilmek için tüm yeteneklerini ortaya koydu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalar sonunda başarılı olan sporcular ve kulüpler, bir üst kategoride yarışmaya hak kazandı.

Müsabakaların oldukça başarılı geçtiğini belirten Muay Thai Bursa İl Temsilcisi Cindi Çelik, organizasyonun hem sporcular hem de izleyiciler açısından çok güzel bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etti. Çelik, konuşmasında 'Bu organizasyonun gerçekleşmesi için bize salon, tesis, konaklama ve birçok konuda destek sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek. Bu doğrultuda düzenlediğimiz organizasyonda Osmangazi Belediyesi'ni yanımızda hissetmek çok kıymetli.' diye konuştu.

Müsabakalara katılan sporcular ise karşılaşmaların son derece centilmence ve rekabetçi geçtiğini dile getirerek, organizasyonun kusursuz şekilde düzenlenmesinden dolayı Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.