İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaz spor okulları ile portatif havuzlarından yararlanan çocuklar sertifika ve madalyalarına kavuştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “Spor Başkenti İzmir” hedefi doğrultusunda minikler yaz tatillerini sporla iç içe geçirdi. Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’ndaki ücretsiz yaz spor okulları ile Konak ve Bayraklı’da açılan portatif havuzlardan yararlanan 7-13 yaş arasındaki çocuklar madalya ve sertifika sevinci de yaşadı.

YÜZME SERTİFİKASI ALDILAR

Konak Pazaryeri Mahallesi ve Bayraklı Cengizhan Mahallesi’nde 18 Temmuz’dan itibaren hizmet vermeye başlayan portatif havuzlarda 3 bin 200 öğrenci yüzme öğrendi. Haftanın altı günü 10.00-18.00 saatleri arasında uzman antrenörlerden eğitim alan çocuklar yaz tatilini eğlenerek ve yüzme öğrenerek geçirdi.

TATİLİ SPOR YAPARAK GEÇİRDİLER

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’nda tenis, voleybol, basketbol branşlarındaki kurslara katılan çocuklar ise tatillerini en iyi şekilde değerlendirerek bu branşlarda tecrübe edindi.

“TOPLUMUN TÜM KESİMİNE ULAŞTIRACAĞIZ”

Minik yüzücüler ve yaz spor okullarına katılan çocuklar düzenlenen törenle sertifika ve madalyalarını aldı. Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Çalışmaları Şube Müdürü Gürcan Temizel, “Portatif havuz sayımızı gelecek yaz artırarak çok daha fazla çocuğumuza yüzme öğreteceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sporu her yaş grubuna ve toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.