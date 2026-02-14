Edirne İl Genel Meclisi'nde görüşülen Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) raporu, Uzunköprü özelinde tarımdaki kan kaybını gözler önüne serdi. 2026 yılı verilerine göre Edirne genelinde 25 bin 97 çiftçi kayıtlıyken, Uzunköprü 5 bin 54 kayıtlı çiftçiyle ilçeler arasında ilk sırada yer aldı. Ancak geçen yıla göre 220 çiftçinin sisteme kayıt yaptırmaması dikkat çekti.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Açıklanan verilere göre Uzunköprü, 5 bin 54 kayıtlı çiftçi ve 495 bin 223 dekar tarım arazisiyle Edirne genelinde en fazla ÇKS kaydı bulunan ilçe oldu. Uzunköprü'yü 4 bin 203 çiftçiyle İpsala, 4 bin 86 çiftçiyle Keşan ve 3 bin 685 çiftçiyle Merkez ilçe takip etti.

Edirne genelinde toplam kayıtlı çiftçi sayısı 25 bin 97, toplam tarım alanı ise 2 milyon 905 bin 77 dekar olarak kayıtlara geçti. Subaşı, raporda dikkat çeken bir başka detayın ise çiftçilerin yaş ortalaması olduğunu belirterek, 'ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerimizin yaş ortalaması 58' ifadelerini kullandı.

UZUNKÖPRÜ'DE 160 BİN DEKAR ARAZİNİN GİRİŞİ YAPILMAMIŞ

Toplantıda söz alan CHP Grup Başkanvekili ve Uzunköprü İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Üstün, 2025 yılı ÇKS verileriyle karşılaştırma yaparak Uzunköprü'deki vahim tabloyu gözler önüne serdi. Üstün, 2026 yılında Uzunköprü'de yaklaşık 160 bin dekar tarım arazisinin ÇKS'ye kaydedilmediğini belirtti.

'2025 yılında Enez 113 bin dekar araziye ÇKS yapmışken bu yıl 97 bin dekarda kalmış. Havsa'da 13 bin, İpsala'da 12 bin dönümün üzerinde giriş yapılmamış arazi var. Keşan'da geçen yılla aynı seviyede, Lalapaşa'da 237 bin dekardan 195 bin dekara, Meriç'te yaklaşık 20 bin dekar, merkezde 7 bin dekar düşüş var. Uzunköprü'de ise rakam çok daha büyük. Yaklaşık 160 bin dekar arazinin girişi yapılmamış' dedi.

Üstün, ÇKS girişlerinin Nisan ayına kadar devam ettiğini ancak bu süreçte sadece arazi ilavelerinin yapılabildiğini, yeni çiftçi kaydının mümkün olmadığını vurguladı.

'25 BİN 97 ÇİFTÇİ SAYISI ASLINDA DAHA AZ'

Konuşmasında arazi toplulaşmasına da dikkat çeken Üstün, Süloğlu ilçesinde sadece 4 kişinin 10 bin dönümün üzerinde arazi işlediğini, bin 48 çiftçiden 112'sinin arazilerin yüzde 45'ini kullandığını söyledi. Uzunköprü'de durumun daha vahim olduğunu ifade eden Üstün, 'Uzunköprü'de arazilere göre şirketler büyüyor. Toplam 25 bin 97 çiftçi var. Bu rakam aslında daha aşağıdadır. Edirne'mizde aynı aile içinde baba, oğul, eş ÇKS'leri var. Nüfus oranındaki yüzde 5'lik rakam, yüzde 2,5'lara düşer' değerlendirmesinde bulundu.

'UZUNKÖPRÜ'DE 220 ÇİFTÇİ SEKTÖRDEN ÇIKTI'

Üstün, Uzunköprü özelinde çarpıcı bir düşüşe de dikkat çekti. Geçen yıl Uzunköprü'de 5 bin 274 olan ÇKS başvuru sayısının bu yıl 5 bin 54'e gerilediğini belirten Üstün, '220 tane çiftçi, Uzunköprü'de çiftçiliği bırakmış. Genele yaydığımızda 2025 yılında çiftçilik yapanlarla 2026 yılında yapanlar arasında yüzde 13 oranında çiftçi sektörden çıkmış. Edirne gibi bir tarım kentinde bu çok vahim bir durum' dedi.

Meclis üyeleri, artan maliyetler, düşük desteklemeler ve girdi fiyatlarındaki yükselişin çiftçileri sektörden uzaklaştırdığını belirterek, soruna acil çözüm bulunması çağrısı yaptı.