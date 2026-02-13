Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsi kredi notu görünümünü yukarı yönlü revize etti.

BURSA (İGFA) - Fitch tarafından yapılan açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin not görünümünün 'stabil'den 'pozitif'e çıkarıldığı, kredi notunun ise 'BB-' olarak korunduğu bildirildi.

Kararın Türkiye'nin ülke kredi notu görünümünün kısa süre önce 'pozitif'e yükseltilmesinin ardından geldiğine dikkat çeken kuruluş, ülke not görünümündeki iyileşmenin yerel yönetimlerin kredi profilleri üzerinde de anlamlı bir etki oluşturduğunu vurguladı. Açıklamada ayrıca yerel ve bölgesel yönetimlere ilişkin derecelendirmelerin normal koşullarda belirli bir takvim çerçevesinde gözden geçirildiği hatırlatıldı. İhraççıların kredi değerliliğinde kayda değer değişiklikler yaşanması halinde planlanan inceleme tarihleri beklenmeden not aksiyonu alınabildiği de ifade edildi.

Kuruluş, Türkiye'nin makroekonomik görünümündeki iyileşmenin belediyelerin finansal profillerini desteklediğini ve bu nedenle takvim dışı bir güncellemenin gerekli görüldüğünü belirtti. Öte yandan Ankara, İzmir, Konya ve Manisa için planlı bir sonraki değerlendirme tarihi 5 Haziran 2026 olarak açıklanırken; Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Muğla için bu tarih 12 Haziran 2026 olarak duyuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın kredibilitesi en yüksek kurumlar arasında bulunmasının Bursa'yı yabancı yatırımcılar için daha önemli hale getireceğini belirtti. Sahip olunan kaynakları, etkin ve verimli kullanmayı sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullara rağmen Bursa'mıza yatırımlarımızı sürdürüyoruz ve vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Öz kaynaklarımızı doğru kullanarak Bursalılara güven veriyoruz. Bundan sonra da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından tam not olmaya devam edeceğiz' dedi.