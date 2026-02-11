İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'ne ve CİMER'e yapılan ihbarlar doğrultusunda başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

10 Şubat 2026 tarihli basın açıklamasına konu olan soruşturma kapsamında, Başsavcılık koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu (G.Ö.) ve (C.G.) isimli iki doktor gözaltına alındı.

Şüpheliler, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Hâkimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda iki doktorun tutuklanmasına karar verildi.