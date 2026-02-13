Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 338 milyon TL tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici çiftçilere yapacakları 338 milyon liralık destek ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Üretimi güçlendirmeyi ve çiftçilerin emeğini büyütmeyi amaçlayan ödemelerin ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumkalı, hesaplara aktarımları gerçekleştirilen desteklerle ilgili infografik yayımladı.

Buna göre 338 milyon liralık destekleme ödemelerinin alt destek detayları şöyle oldu: