Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel zorluklara rağmen cari dengede önemli iyileşme sağlandığını belirterek 2026'da da olumlu görünümün sürmesini beklediklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede cari dengedeki iyileşmeye dikkat çekti.

2023 ortasında milli gelirin yüzde 5'ine ulaşan yıllık cari açığın, 2024'te yüzde 0,8'e gerilediğini belirten Şimşek, 2025 yılında bu oranın yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Altın hariç cari dengeye de vurgu yapan Şimşek, 2003-2023 döneminde milli gelire oranla ortalama yüzde 3 açık verildiğini hatırlatarak, 2024'te yüzde 0,2 fazla sağlandığını, 2025'te ise yüzde 0,3 düzeyinde sınırlı bir açık öngördüklerini kaydetti.

DIŞ FİNANSMANA ERİŞİM GÜÇLENDİ

Programlara duyulan güven sayesinde dış finansman imkanlarının arttığını belirten Bakan Şimşek, reel sektörün dış borç çevirme oranının yüzde 221'e, bankacılık sektörünün ise yüzde 218'e yükseldiğini açıkladı. Finansman kalitesinde de iyileşme yaşandığını vurgulayan Bakan Şimşek, gayrimenkul hariç doğrudan yatırım girişlerinin 10,7 milyar dolara ulaşarak son 10 yılın en yüksek seviyesini gördüğünü bildirdi.

2026 yılında enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin, ana ticaret ortaklarında beklenen toparlanmanın ve destekleyici avro/dolar paritesinin sürdürülebilir cari denge hedefine katkı sağlayacağını ifade eden Bakan Şimşek, cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformların hayata geçirilmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.