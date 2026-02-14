2026 Eskişehir Yılı vizyon projeleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Seyitgazi Belediyesi arasında kırsal kalkınmaya güç katacak önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.ESKİŞEH

ESKİŞEHİR (İGFA) - Protokol ile birlikte Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi (ÇİDEM) kurulacak. Eskişehir'in bereketli topraklarını bilgi ve teknolojiyle buluşturmayı hedefleyen protokol, kentin tarımsal potansiyelini daha da ileriye taşımayı amaçlıyor.

İmzaları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe attı. Atılan imzalarla birlikte, üreticinin yanında duran, sürdürülebilir ve yenilikçi bir kalkınma modeli için güçlü bir adım atılmış oldu.

Protokol kapsamında; Eskişehir merkez ve ilçelerinde yaşayan vatandaşların modern ve yenilikçi tarım uygulamaları konusunda bilinçlendirilmesi, uygulamalı eğitim faaliyetleriyle bilgi ve teknolojinin doğrudan sahaya aktarılması hedefleniyor. Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışı doğrultusunda çiftçilerin üretim kapasitelerinin artırılması, tarımsal verimliliğin yükseltilmesi ve katma değeri yüksek üretim modellerinin yaygınlaştırılması için kapsamlı çalışmalar yürütülecek.

Bu vizyon doğrultusunda Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi (ÇİDEM) kurulacak. ÇİDEM; yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda üretim, uygulama ve paylaşım merkezi olacak. Tarımsal üretimden kırsal turizme kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterecek merkez, çiftçilere yeni nesil tarım tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme imkânı sunacak.

Proje, Seyitgazi ilçesi Taşlık Mahallesi'nde hayata geçirilen 'Taşlık Çiftlikköy Projesi' kapsamında yürütülecek. Doğayla uyumlu üretim anlayışıyla şekillenecek bu model, bölge çiftçisine rehber olurken Eskişehir'in kırsal kalkınma vizyonuna da örnek bir katkı sağlayacak.

Protokolün imza töreninde konuşan Başkan Ayşe Ünlüce, 'ÇİDEM'deki uygulamalı eğitimlerle üretim kapasitesini artırmayı, teknolojiye dayalı sürdürülebilir kırsal kalkınmayı birlikte büyütmeyi hedefliyoruz. Tarım projelerini önemsiyoruz; çünkü biliyoruz ki güçlü bir kırsal yapı, güçlü bir Eskişehir demektir. Burası Eskişehir'in özellikle çiftçilik alanında, tarım alanında eğitim verdiği, aynı zamanda turizmle ve kültürle de birleştirdiği ve bir taraftan da üretim yaptığı çok etkili ve örnek bir merkez haline gelecek. Ben şimdiden Uğur Tepe Başkanımız başta olmak üzere destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Çünkü bu protokol meclislerimizden geçerek resmîleşti ve bugün imzamıza sunuldu. Bu merkez sadece Seyitgazi'de değil 12 kırsal ilçemizde ve şehir merkezinde bulunan tüm çiftçilerimize hizmet edecek. Ben bu güzel araziyi bütün şehrin hizmetini açan Eskişehir'in her noktasında en ücra köşesinde bile çiftçiliğin tarımın gelişmesi için bu araziyi veren tüm emeği geçen herkese de tekrar teşekkür etmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.