ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde zarar gören tarımsal alanlarda hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, tespitleri tamamlanan bölgelerde sera naylonu dağıtımları gerçekleştirildi. Ekipler, üreticilere sera naylonlarını teslim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Ocak'ta etkili olan şiddetli yağış ve hortumun ardından 10 ilçede 406 üreticinin 1 milyon 113 bin 660 metrekare üretim alanında oluşan zarara yönelik hasar tespit ve destek çalışmalarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta 181 üreticiye 212 bin 400 metrekare sera naylonu desteği sağlarken, bu hafta 217 bin 100 metrekare sera naylonunu daha üreticilere ulaştırıldı.

Destek kapsamında Manavgat, Kepez, Serik, Aksu ve Gazipaşa'da sera naylonu dağıtımları devam etti. Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için bu beş ilçede 173 üreticiye 217 bin 100 metrekare naylon desteği verildi.

ÜRETİCİNİN ZARARI KARŞILANIYOR

Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde serada üretim yapan Selim Güngör, yapılan çalışmadan memnuniyet duyduğunu belirterek, 'Geçtiğimiz günlerde oluşan hortum ve yağışlardan 8 dönüm kadar alanım zarar gördü. Büyükşehir Belediyemizin ekipleri gelip kontrolleri yaptılar, zararlarımızı karşıladılar' dedi.