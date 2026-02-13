TÜİK tarafından açıklanan Kümes Hayvancılığı Üretimi, Aralık 2025 verilerine göre tavuk eti üretimi 253 bin 993 tona, tavuk yumurtası üretimi ise 1,86 milyar adede ulaştı. Veriler, yıl genelinde et üretimindeki yükselişe karşın yumurta üretiminde sınırlı bir gerileme yaşandığını gözler önüne serdi.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in yayımladığı Aralık 2025 istatistiklerine göre, tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 8,6 artarak 233 bin 887 tondan 253 bin 993 tona yükseldi.

Tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 5,3'lük artışla 1 milyar 767 milyon 68 bin adetten 1 milyar 860 milyon 594 bin adede çıktı.

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla da artış dikkat çekti. Tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,1 ve tavuk eti üretimi yüzde 7,1 oranında yükseldi.

Ocak-Aralık dönemine bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,0 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,8 ve tavuk eti üretimi yüzde 11,3 artış gösterdi.