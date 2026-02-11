ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, TBMM Genel Kurulu'nda yeminlerini etti. Bugünkü birleşimde Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu ve bakanların göreve başlama süreci resmen başlatıldı.

Yemin töreni öncesi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir söz aldı. Emir, Akın Gürlek'in hâlen başsavcılık görevini yürüttüğünü hatırlatarak, 'Siyasi amaçlarla başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere iddianamelerle tutuklamalar yapmıştır. Böyle birinin yeniden Adalet Bakanı olarak atanması doğru değildir; yemin etmesi mümkün değildir' ifadelerini kullandı.

Buna yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, atanan bakanların millet huzurunda yemin etmesinin anayasal bir hak olduğunu belirterek, 'Bu yetkiyi milletimiz vermiştir, yüzde 51 oy alarak. Cumhurbaşkanımız helal oylarla bu göreve gelmiştir' dedi.

CHP'liler kürsüye müdahale etmeye çalışırken, yeni bakanlar AK Partili vekillerin koridor desteğiyle yeminlerini gerçekleştirdi.

Tören, gerginliğe rağmen tamamlandı.