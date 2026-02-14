Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye'nin İlk Girişimci Kadın Federasyonu (GİFED) Başkanı ve Kadın Girişimci Dernekleri ile bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, kadın girişimciliği, sosyal sorumluluk projeleri ve federasyonlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Toplantıya katılan 22. Dönem Kütahya Milletvekili-Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, konseyin yapısı, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alırken, kadın girişimcilerin talep, öneri ve yaşadıkları sorunlarını dinledi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye'nin İlk Girişimci Kadın Federasyonu (GİFED) Başkanı ve Kadın Girişimci Dernekleri temsilcileri ile bir araya geldi.

Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, 22. Dönem Kütahya Milletvekili-Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Ceren Anadol, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Murat Akyüz, Naz Öztürk, Züleyha Özcan,Türkiye İlk Girişimci Federasyonu Başkanı (GİFED) Başkanı Oya Eroğlu, GİFED Başkan Yardımcısı - Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) Başkanı Canan Karalar, GİFED Başkan Yardımcısı - İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Başkanı Betül Sezgin, GİFED Başkan Yardımcısı - Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD) Başkanı Samiye Hancıoğlu, GİFED Başkan Yardımcısı - Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD) Başkanı Güliz Arıklıoğlu, GİFED Genel Sekreteri Nazan Akıncı, GİFED Yönetim Kurulu Üyesi -Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) Başkanı Mehlika Gider, GİFED Yönetim Kurulu Üyesi - Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Başkanı Nihan Çakıcı, GİFED Yönetim Kurulu Üyesi - Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD)Başkanı Ufuk Ekinci, GİFED Yönetim Kurulu Üyesi - Mersin Girişimci İş Kadınları DERNEĞİ (GİŞKAD) Başkanı, GİFED Yönetim Kurulu Üyesi - Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Emine Çelik, GİFED Yönetim Kurulu Üyesi - Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Tuba Aydın, GİFED Yönetim Kurulu Üyesi - Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD)Nimet Can Balkan, Kadın İş Veren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Ketrez, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) Yönetim Kurulu Üyesi Dijan Kaya, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) Yönetim Kurulu Üyesi Sevilay İmre, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği - (KAİSDER) Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Aydoğan katıldı.

AKK ÇALIŞMALARI VE KADIN GİRİŞİMCİLİK MASADA

Toplantıya katılan 22. Dönem Kütahya Milletvekili-Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, konseyin yapısı, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alırken, kadın girişimcilerin talep, öneri ve yaşadıkları sorunları dinledi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen kadın girişimci dernekleri yürüttükleri çalışmaları Başkan Yılmaz ile paylaştı. Kadınların iş dünyasındaki gücü, dayanışma kültürü ve hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

KADIN GİRİŞİMCİLER ÇALIŞMALARINI PAYLAŞTI

Toplantıda söz alan Gaziantep Temsilcisi, Gaziantep İş Kadınları Derneği Başkanı olduğunu belirterek, GİFED bünyesinde eğitim programlarına başladıklarını ifade etti. Özellikle gençlere yönelik koçluk projeleri yürüttüklerini aktaran temsilci, çocuklar için hazırlanan 'Girişimcilik Oyunu' materyali hakkında da bilgi verdi.

Kayseri İş Kadınları Derneği Başkanı ve Kent Konseyi Temsilcisi ise mobilya sektörü başta olmak üzere yürüttükleri çalışmalar ile kalkınma ajansı projelerindeki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Başkanı ve aynı zamanda GİFED Başkanı olarak söz alan temsilci de federasyonun kurumsal yapısı hakkında bilgi vererek, dernekler arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

FEDERASYON YAPISI VE ORTAK PROJELER GÜNDEME GELDİ

2021 yılında kurulan GİFED'in Türkiye'nin ilk iş kadınları federasyonu olduğu ve 9 derneğin birleşmesiyle oluşturulduğu bilgisi paylaşılan konuşmalarda, Federasyon çatısı altında yürütülen çalışmalar kapsamında kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması ve kurumsal dayanışmanın artırılması hedeflerinin altı çizildi.

EĞİTİM VE SOSYAL SORUMLULUK VURGUSU

Toplantıda gençlerin kariyer gelişimine katkı sağlayan çevrim içi eğitim projeleri, çocuklara erken yaşta girişimcilik bilinci kazandırılması ve kadın istihdamını artırmaya yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları da ele alındı.

Kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almasının toplumsal kalkınmaya doğrudan katkı sunduğu vurgulanan görüşmelerde, yerel düzeyde sağlanan siyasi uzlaşı ortamlarının ekonomik gelişime olumlu yansıdığına dikkat çekildi. Ekonominin güçlendiği bölgelerde toplumsal ve siyasal gerilimlerin azaldığı yönünde değerlendirmeler paylaşıldı.