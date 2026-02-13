TÜİK verilerine göre Aralık 2025'te ticari süt işletmeleri 930 bin 898 ton inek sütü topladı. Toplanan süt miktarı yıllık bazda yüzde 1,7 azalırken, ayran-kefir ve yoğurt üretiminde dikkat çeken artış kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Veriler, özellikle ayran, kefir ve yoğurt üretiminde güçlü artışın sürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından Aralık ayında 930 bin 898 ton inek sütü toplandı. Toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı. Ocak-Aralık döneminde ise yıllık bazda yüzde 0,5'lik düşüş kaydedildi.

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 0,5, içme sütü üretimi yüzde 3,6 azaldı Ayran ve kefir üretimi yüzde 14,9 artarken, aynı şekilde yoğurt üretimi de yüzde 10,0 oranında artış gösterdi.

Tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,3 azaldı

Ocak-Aralık döneminde ise üretim artış eğilimi gösterdi.

Buna göre; inek peyniri yüzde 1,3, ayran ve kefir yüzde 9,3, yoğurt yüzde 5,5, içme sütü yüzde 3,9, tereyağı ve sadeyağ yüzde 5,5 arttı.

Bir önceki ay 135 bin 49 ton olan içme sütü üretimi, Aralık ayında yüzde 3,4 artarak 139 bin 645 ton olarak gerçekleşti.