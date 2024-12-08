Evinin merdivenlerinden düşerek hastaneye kaldırılan Gören hayatını kaybetti.ANKARA (İGFA) - Bir süredir entübe olan yönetmen Şerif Gören'den acı haber geldi.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından usta yönetmen Şerif Gören'in vefat  ettiğini duyurdu. "Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz. '' ifaedlerine yer verildi.

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https://twitter.com/TCKulturTurizm/status/1865667780961304988

Kaynak: igf