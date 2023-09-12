Üsküdar Şehit Mustafa Cambaz İlkokulu’nun açılışı, yeni öğretim yılının başlamasıyla yapıldı. Yüzlerce öğrencinin ve velilerin katıldığı açılışta birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Miniklerin halk oyunları gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Üsküdar’da Şehit Mustafa Cambaz İlkokulu’nun açılışı, 2023-2024 yeni öğretim yılının başlaması ile yapıldı. Açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Durmuş, yüzlerce veli ve öğrenciler katıldı. Protokol konuşmalarıyla başlayan açılış, öğrencilerin halk oyunları gösterileri ile devam etti. Konuşmaların ve gösterilerin ardından kurdele kesimi yapıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sınıfları gezerek öğrencilere hediye verdi.

Şehit Mustafa Cambaz İlkokulu açılışında 3’üncü sınıflardan oluşan halk oyunları gösteri ekibi sahne aldı. Minikler, yöresel oyunlardan oluşan gösteriler yaptı. Halk oyunlarının ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.

“Güzel isimli okulumuza kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz”

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Çocuklarımıza kavuşuyoruz, uzunca bir yaz tatili ve okullarımız yeniden açılıyor. Bugün yeniden ders zili çalıyor, çok heyecanlıyız. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başta sevgili çocuklarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İkinci bir heyecanımızda uzun yıllar hasret kaldığımız okulumuza kavuşuyoruz. Bu güzel okulumuzun adı çok güzel.. 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz’ın ismini taşıyor. İçerisindeki sınıflarımız, katlarımız çok güzel. Güzel isimli okulumuza kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yönüyle de okulumuz hayırlı olsun” dedi.