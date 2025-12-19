Hyundai Motor Türkiye'nin hayata geçirdiği ve çocukların sürdürülebilir bir geleceğe dair fikirlerini sanatla buluşturduğu 'Hyundai Resim Yarışması: Dünyayı İyileştiren Araçlar' projesine başvurular devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Hyundai Motor Türkiye tarafından başlatılan Hyundai Resim Yarışması, çocukların yaratıcı bakış açısını dünyayı iyileştirme amacıyla birleştiriyor. Hyundai'nin 'İnsanlık İçin İlerleme' vizyonu doğrultusunda tüm Türkiye genelinde düzenlenen ödüllü yarışmaya başvurular ise devam ediyor.

'Dünyayı İyileştiren Araçlar' temasıyla düzenlenen yarışma bu yıl çocuk çalışmaları alanında uzman bir sosyal girişim olan Bilim Virüsü iş birliğiyle güçlendirildi. Proje, çocukların sürdürülebilir, yenilikçi ve daha iyi bir dünya için çözüm üretebilecek araç fikirlerini hayal güçleriyle buluşturduğu yaratıcı bir platform sunuyor. Program, üç aşamadan oluşuyor. İlk aşama olan Fikir Geliştirme Süreci'nde, çocukların Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) hakkında farkındalık kazanmaları, bu amaçlar üzerine düşünmeleri ve hikayelerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Ardından gelen Sanatsal Tasarım Aşaması'nda ise çocuklar, SKA doğrultusunda dünyayı iyileştirecek araç fikirlerini özgün çizimlerle ifade ediyor.

Değerlendirmeler sonucunda 120 eser finale çıkmaya hak kazanacak. 7-8 yaş, 9-10 yaş ve özel gereksinimli 7-10 yaş kategorilerinden seçilen 9 eser ile birlikte, 'Hyundai Özel Ödülü' almaya hak kazanan bir çalışma, Hyundai Motor Türkiye tarafından 3D formatında gerçeğe dönüştürülerek çocukların hayal dünyasına hayat verecek. Bunun yanında da 10 eser sahibine Hyundai tarafından hediye çeki verilecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgi ve başvuru koşulları için: http://resimyarismasi.hyundai.com.tr