CISV Türkiye ile Karsan iş birliğiyle hayata geçirilen sürdürülebilirlik eğitimi programı, Bursa'da ÇEK Özel 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikle çocukları çevre, su ve iklim bilinciyle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - CISV Türkiye ve Karsan, çocuklara yönelik sürdürülebilirlik temelli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Toplumsal farkındalık, çevre bilinci ve su tüketimi konularını odağına alan program, ÇEK Özel 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerle buluştu.

CISV Türkiye eğitmenleri ve Karsan yetkililerinin katılımıyla düzenlenen programda, çocuklara yalnızca teorik bilgiler değil; çevresel sorumluluk, topluma katkı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırılması hedeflendi. Gün boyu süren interaktif atölyelerde öğrenciler, sürdürülebilirliğin günlük hayattaki karşılığını deneyimleme fırsatı buldu.

Program kapsamında 'Temiz Su ve Sıhhi Koşullar' ile 'İklim Eylemi' başlıkları altında üç farklı atölye düzenlendi. Oyun temelli ve yaratıcı uygulamalarla çocuklar, çözüm üretme, takım çalışması ve farklı bakış açılarını dinleme becerilerini geliştirdi.

Atölyelerin ardından Karsan İSG, Çevre ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Dr. Özcan Yavaş tarafından verilen eğitimde, çevre ve iklim kavramları günlük yaşam örnekleriyle ele alındı. Çocuklar, bireysel olarak sürdürülebilir bir dünya için neler yapabileceklerini tartıştı.

CISV Mosaic Projeleri Koordinatörü ve okulun Yabancı Diller Bölüm Başkanı Armağan Şenel, etkinliğin öğrenciler için hem eğitici hem de keyifli geçtiğini belirterek, bu tür iş birliklerinin çocukların küresel sorunlara duyarlı bireyler olarak yetişmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Karsan'dan yapılan açıklamada ise, 'Sürdürülebilir bir geleceğin bugünden atılan bilinçli adımlarla mümkün olduğuna inanıyoruz. CISV Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Minik Kahramanlar Atölyesi'25, çocuklarımız için ilham verici bir öğrenme yolculuğuna dönüştü' denildi.

Etkinliğin sonunda programa katılan öğrencilere sertifikaları, Karsan ve CISV Türkiye temsilcileri tarafından takdim edildi. Karsan yetkilileri, çocukların sürdürülebilir bir dünya için attıkları her adımı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.