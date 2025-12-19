Millî Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Tanıtım Programları, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

BURSA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında 16 Eylül 2022 tarihinde imzalanan protokol kapsamında düzenlenen MSÜ Tanıtım Programları, Bursa'da iki farklı noktada gerçekleştirildi.

Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi ve BTSO Yeniceabat Kampüsü'ndeki etkinliklere Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Millî Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman, MSÜ öğretim üyeleri, okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve lise öğrencileri katıldı.

Program çerçevesinde rehber öğretmenler ve lise öğrencilerine üç ayrı oturumda tanıtım sunumları yapıldı. Katılımcılara MSÜ'nün akademik yapısı, eğitim imkânları ve kariyer fırsatları hakkında bilgilendirme sağlandı. Gün boyu süren etkinliklere yaklaşık bin 200 öğretmen ve öğrencinin katıldığı bildirildi. Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, programın gençlerin kariyer planlamalarında bilinçli tercihler yapmalarına katkı sunduğunu belirtti. Çokgezer, rehber öğretmenlerin bu süreçteki yönlendirici rolüne dikkat çekerek, 'Öğrencilerin bilinçli tercihler yapabilmesi için doğru ve yerinde bilgilendirme büyük önem taşıyor' dedi.