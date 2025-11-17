Zeytin ve zeytinyağı bilincini artırmayı amaçlayan Artemis Lions Kulübü, Urla'da yüzlerce zeytin ağacının bulunduğu özel bir alanda üyeleriyle birlikte zeytin hasadı gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Artemis Lions Kulübü, doğaya bağlılık ve sürdürülebilirlik mesajı vermek amacıyla Urla'da 'Zeytin Hasadı' etkinliği düzenledi. Kulüp üyeleri, hem geleneksel hasat yöntemlerini deneyimledi hem de zeytin ve zeytinyağının önemine dair bilgilendirildi.

Etkinlik kapsamında zeytinyağı üretiminin tüm aşamaları uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar önce zeytinyağı tadımı yaptı, ardından hasada katılarak zeytin çeşitleri, kalite kriterleri ve doğru bilinen yanlışlar hakkında uzmanlardan bilgi aldı.

GENÇ ZEYTİN ÜRETİCİSİNDEN BİLGİLENDİRME

Von Urla'nın genç temsilcisi Gökçe Erkuşöz, zeytinin hasat zamanının kalite açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Erkuşöz, zeytinlerin 'tam olgunlaşmadan hemen önce' toplanmasının zeytinyağının aroma ve besin değerlerini koruduğunu, hasat edilen ürünün bekletilmeden sıkıma gönderilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca natürel sızma, riviera, asit oranı ve hasat yılı gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.

Erkuşöz, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek zeytin ve zeytinyağı bilincinin yaygınlaşmasının önemini vurguladı.

KULÜP BAŞKANI GÜLEÇ: 'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MİSYONUMUZUN BİR PARÇASI'

Artemis Lions Kulübü Başkanı Ecz. Hatice Güleç, destek veren tüm katılımcılara teşekkür ederek kulübün çevresel sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Etkinliğe Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Başkanı Yalçın Kocabıyık, Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Çağlayan Bilgen ve birçok davetli katıldı.

Etkinlik, 'Artemis Lions Kulübü Zeytinliği' için ilk zeytin fidanının sembolik dikimiyle sona erdi.