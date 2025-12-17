Toplumcu hekimliğin simge isimlerinden Dr. Ergün Demir'in adı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Narlıdere'de açılan parkta ölümsüzleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Toplumcu hekimlik anlayışı ve sağlık emekçileri mücadelesiyle İzmir'in hafızasında önemli bir yere sahip olan Dr. Ergün Demir'in adı, Narlıdere'de açılan parkla yaşatılacak. Narlıdere Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Çatalkaya ve Narlı Mahallesi'ni birbirine bağlayan Çilek Sokak'ta yer alan Dr. Ergün Demir Parkı'nı hizmete açtı.

Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dr. Ergün Demir'in eşi Dr. Seher Demir, CHP PM Üyesi Erhan Adem, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Fahri Yüce Ayhan, belediye yöneticileri, Demir'in meslektaşları ve yakınları katıldı. Yaklaşık bin 500 metrekarelik park alanına zeytin, çınar, zakkum, erik ve çeşitli süs bitkileri dikildi.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dr. Ergün Demir'i 'büyük bir mücadele insanı' olarak tanımlayarak, onun hekimlik mesleğine ve halk sağlığı mücadelesine kattığı değerlerin unutulmayacağını söyledi. Tugay, Demir'in yalnızca bir hekim değil, aynı zamanda adalet, eşitlik ve ücretsiz sağlık hakkı için kararlılıkla mücadele eden bir yol gösterici olduğunu vurguladı.

Dr. Ergün Demir'in eşi Dr. Seher Demir, parkın, eşinin emek, özgürlük, demokrasi ve halk sağlığı için verdiği mücadelenin simgesi olacağını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ise Ergün Demir'in İzmir'de saygıyla anılan bir mücadele insanı olduğunu belirterek, parkın Narlıdere için anlamlı bir değer taşıdığını dile getirdi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Fahri Yüce Ayhan, Demir'i 'yol gösteren bir kutup yıldızı' olarak nitelendirirken, BirGün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın da Demir'in halktan yana sağlık anlayışıyla gazetecilik ve toplumsal mücadeleye önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Açılan parkın; çocukların oynadığı, mahallelinin nefes aldığı ve Dr. Ergün Demir'in mücadelesini gelecek kuşaklara taşıyan bir yaşam alanı olması hedefleniyor.