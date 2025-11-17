Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, Türkiye'de yumurta üretiminin son 11 aydır aralıksız gerilediğini belirterek fiyat artışlarının vatandaşın en temel gıdaya erişimini zorlaştırdığını söyledi.

ANKARA (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, Türkiye'de yumurta üretiminde tarihi bir kriz yaşandığını açıkladı. Ün, hem arz daralması hem de fiyatlardaki hızlı yükseliş nedeniyle sektörün ciddi bir darboğazdan geçtiğini söyledi.

'YUMURTA ÜRETİMİ 11 AYDIR DURMADAN DÜŞÜYOR'

Ün, kuş gribi salgınları ve sektörün kronik sorunlarının üretimi ciddi şekilde gerilettiğini belirterek, 'Geçen yıl sonbaharda yaşanan kuş gribi sonrası yumurta tavuğu sayısı 114 milyondan 109 milyona düştü. 2018'de 124 milyon olan varlığımız sürekli azalıyor. Buna rağmen ABD'ye yumurta ihracatına izin verilmesi iç piyasadaki arz daralmasını büyüttü. İhracat yasağı geç de olsa geldi ama üretim kaybı 11 aydır sürüyor.' dedi.

Türkiye'nin aylık yumurta üretiminin yaklaşık 1,7 milyar adet olduğunu hatırlatan Ün, son 11 ayda yaşanan toplam kaybın da yine 1,7 milyar adede denk geldiğini belirtti. Ün, 'Bu kayıp, yaklaşık 6 milyon ilkokul öğrencisinin bir eğitim yılı boyunca her sabah bir yumurta tüketememesi demektir' dedi.

Üretimdeki düşüşün fiyatlara ağır şekilde yansıdığını söyleyen Ediz Ün, 'Ekim ayında yumurta fiyatları aylık yüzde 6,5; yıllık yüzde 53 arttı. Bir koli yumurta 180-240 lira arasında satılıyor. Üç kişilik bir ailenin yalnızca yumurtaya ayırması gereken bütçe aylık 540-720 lira. Asgari ücretli, emekli, dar gelirli bunu nasıl karşılayacak?' diye sordu.

Üretici ve tüketicinin aynı anda zorlandığını vurgulayan Ün, kış aylarının maliyet artışlarını daha da hızlandıracağına dikkat çekerek, 'Bu tablo, 23 yıldır yanlış politikalarla hayvancılığı çökerten AKP iktidarının eseridir. Plansızlık ve öngörüsüzlük yüzünden Türkiye temel gıdaya bile ulaşamaz hâle geldi. Krizin aşılması ancak üretimi güçlendiren ve maliyetleri düşüren kapsamlı bir reformla mümkün olacak. Bilime dayalı, üreticiyi destekleyen, yapısal reformu esas alan bir tarım politikasıyla hem üretimi artırabilir hem tüketiciyi koruyabiliriz. Türkiye'nin yeniden güçlü, sürdürülebilir bir tarım politikasına ihtiyacı var' diye konuştu.