CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Hasan Öztürk, Kestel-Gürsu bölgesinde sanayi tesislerinin filtre kullanmaması nedeniyle oluşan yoğun hava kirliliğine karşı acil denetim çağrısı yaptı.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, sabah saatlerinde Bursa-Ankara Yolu üzerinde Kestel ve Gürsu hattında yükselen yoğun sanayi dumanına dikkat çekerek yetkilileri göreve çağırdı.

Milletvekilleri, bölgedeki sanayi tesislerinin filtrelerini çalıştırmadığını belirterek halk sağlığının ciddi biçimde tehdit altında olduğunu söyledi.

KAYIŞOĞLU: 'KESTEL VE GÜRSU HATTI DUMAN ALTINDA'

Altaca Kayışoğlu, Bursa'da hava kalitesinin son ölçümlerde zaten kritik seviyelerde olduğunu hatırlatarak, 'Ankara'ya giderken kilometreler boyunca sanayi bacalarından çıkan dumanları açıkça gördük. Filtrelerin çalıştırılmadığı ortada. Kestel Barakfakih ve Gürsu hattı tamamen duman altında. Bursalıların sağlığı için acil denetim yapılmalı' dedi.

ÖZTÜRK: 'DUMAN BARAKFAKİH'İN ÜZERİNE ÇÖKMÜŞ DURUMDA'

Milletvekili Hasan Öztürk ise bölgedeki manzaranın endişe verici olduğunu belirterek, 'Barakfakih sabah saatlerinde tamamen duman içindeydi. Filtrelerin devre dışı olduğu çok net. Bu duman yaşamı tehdit eden bir seviyeye ulaşmış durumda. Bakanlık ve ilgili kurumların derhal ölçüm ve denetim yapması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

CHP'li vekiller, sanayi tesislerinin çevreye ve halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde denetlenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması gerektiğini vurgulayarak konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.