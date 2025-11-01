Ordu Belediyesi tarafından Ünye ilçesinde 4 mahallede yapılan İçme Suyu Hat çalışmalarında sona gelindi. Toplam 5 bin metre yeni içme suyu ve 5 bin metre isale hattı sonrası Ünye ilçesi, Gölcüğez, Kadılar, Yiğit ve Tepeköy Mahalleleri rahat bir nefes almış olacak.

ORDU (İGFA) - Ordu Belediyesi tarafından Ünye ilçesinde 4 mahallede yapılan İçme Suyu Hat çalışmalarında sona gelindi. Toplam 5 bin metre yeni içme suyu ve 5 bin metre isale hattı sonrası Ünye ilçesi, Gölcüğez, Kadılar, Yiğit ve Tepeköy Mahalleleri rahat bir nefes almış olacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin içme suyu kaynaklarının daha verimli ve temiz kullanılabilmesi amacıyla altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Ünye ilçesinde başlatılan içme suyu ve isale hattı çalışmalarında sona gelen ekipler, 5 bin metrelik hat çalışmasının 4 bin metrelik bölümünü tamamladı. Geriye kalan 1000 metrelik bölümün ise kısa sürede tamamlanması için ekipler yoğun mesai yürütüyor.

4 MAHALLE RAHAT NEFES ALACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile başlatın çalışmalarda 4 mahallede tempoyu artıran ekipler, yılda ortalama 600-700 tanker su taşıması yapılan Gölcüğez, Kadılar, Yiğit ve Tepeköy Mahallelerinin içme suyu problemini ortadan kaldırmış olacak. Toplam 1000 abonenin yararlanacağı çalışmada ekipler 4 bin metrelik hattı tamamladı. Geriye kalan 1000 metrelik bölümün ise kısa sürede tamamlanması planlanıyor.