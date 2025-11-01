Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tarsus Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde yıkımı tamamlanan Şehit Pilot Üsteğmen Sunay Atilla Üst Geçidi bölgesinde yol yapım ve kavşak düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Araç ve yaya trafiğine açılan yol, trafik akışını oldukça rahatlattı.

MERSİN (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren raylarının yer altına alınması ve mevcut hat sayısının 4'e yükselmesi projesi kapsamında, Sunay Atilla Üst Geçidi kirişlerinin bir bölümü geçtiğimiz aylarda sökülmüş ve köprü araç geçişlerine kapatılmıştı.

Tarsus'un kuzey-güney hattında kesintisiz ulaşım imkanı sağlandı

Tarsus kent merkezi trafiğinin ana arteri konumunda bulunan Atatürk Caddesi üzerinde işlevsiz hale gelen köprünün, yaklaşık 200'er metre uzunluğunda olan kuzey ve güney rampaları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkımın sona ermesinin ardından, Büyükşehir ekipleri tarafından kavşak düzenlemesi yapıldı.

Başta MESKİ ekipleri olmak üzere diğer ilgili kurumların da deplase işlemi yürüttüğü alanda; zemin iyileştirme, yağmur suyu tahliye hattı, kaldırım döşeme, ışıklı kavşak, kavşakta sağa dönüş serbest noktaları ile yaya ve engelli geçişlerinin imalatı yapıldı. Yine söz konusu kavşağa ulaşan Langen Bulvarı'nın bir kısmında da benzer yenileme işlemi uygulandı.

Atatürk Caddesi'nin, eski Cengiz Topel Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi kavşağı arasında kalan yaklaşık 600 metrelik kısmında gerçekleşen çalışmalar tamamlanarak, 29 Ekim günü araç ve yaya trafiğine açıldı. Böylece kentin kuzey-güney hattında kesintisiz ulaşım imkânı sağlanmış oldu.

Eroğlu: 'Kavşağımızı tam da söz verdiğimiz tarihte açtık'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda Harita Mühendisi olarak görev yapan Fethi Eroğlu, yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla kavşakta düzenleme çalışmalarının hızlı şekilde gerçekleştirildiğini söyleyerek, '200'er metre inişi ve çıkışı ile tren hattıyla da birleşerek kenti adeta 4'e bölen Sunay Atilla Köprüsü'nü kaldırdık. Hızlı tren çalışması ile yolun trafiğe kapanmasını da fırsat bilerek hızlıca aksiyon aldık. Başta MESKİ olmak üzere, tüm altyapı kurumlarımızla koordineli bir şekilde deplase işlemlerini gerçekleştirdik. Kavşağımızın dört bir tarafında yağmur suyu hatlarını da yenileyerek, olası su birikmelerinin önüne geçtik' dedi.

Özel gereksinimli vatandaşlar da düşünülerek, tüm geçişleri onlara çok daha uygun ve güvenli hale getirdiklerini kaydeden Eroğlu, 'Halk Eğitim Merkezi'nden Langen, Cengiz Topel ve istasyonun bir kısmına kadar tüm hatları, çift kat asfalt ve zemin iyileştirmenin yanı sıra kaldırımla buluşturduk. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açma sözünü verdiğimiz kavşağımızı, tam da gününde açmanın vermiş olduğu haklı gururu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun' şeklinde konuştu.

Büyükşehir'in çalışması, yaya ve araç trafiğini rahatlattı

Bölgede bulunan esnaflardan Recep Vurmuş, yapılan çalışmadan dolayı oldukça memnun olduğunu söyleyerek, 'Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir iş yaptı. Cadde üzerinde trafik akışı hızlandı. Tarsus halkı ve esnafı için bu noktada ulaşım çok rahatladı. Hem Mersin hem de Tarsus için yaptığı hizmetlerden dolayı, Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

15 yıldır esnaflık yaptığını ve daha önce yaşanan sorunları çok iyi bildiğini söyleyen Erkan Kılınç ise, 'Tarsus'a çok güzel bir hizmet oldu. Yaya ve araç trafiği rahatladı. Engelli vatandaşlarımız da artık rahat bir şekilde geçebiliyor. Daha önce öyle bir şey yoktu. Mükemmel bir çalışma oldu' dedi.