Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK kursları, bu dönem ilk kez Yeşilay Gençlik Merkezi'nde faaliyetlerine başlayarak kursiyerleri 9 farklı branşta eğitimlerle buluşturdu.

SAKARYA (İGFA) - Dilden sanata, kişisel gelişimden müziğe uzanan geniş yelpazedeki eğitimlere 200'ün üzerinde kursiyer katılım sağladı.

Bu dönem ilk kez Yeşilay Gençlik Merkezi'nde faaliyet gösteren Büyükşehir SAMEK, 200'ü aşkın kursiyeri iletişimden müziğe, geleneksel sanatlardan kişisel gelişime uzanan geniş kapsamlı eğitimlerle buluştururken, her yaştan ve her kesimden katılımcıya yeni öğrenme fırsatları sunuyor.

9 FARKLI BRANŞTA DERSLER VERİLİYOR

Millet Bahçesi içerisinde yer alan Yeşilay Eğitim Merkezi'nde, Sosyal Hayatta İletişim, Diksiyon, Hitabet, Osmanlıca, Hat Eğitimi, Ney, Bağlama, Karakalem ve Liderlik Eğitimi olmak üzere toplam 9 branşta eğitimler başladı.

Kurslar her yaştan ve her kesimden katılımcıyı bir araya getiriyor.

TOPLUMUN HER KESİMİNDEN ÖĞRENCİ VAR:

Uzun yıllardır SAMEK bünyesinde Osmanlıca eğitimi veren Çağlayan Yeşilyurt, kursların yoğun ilgi gördüğünü belirterek, 'Şu anda genç, yetişkin, çalışan, akademisyenlerden oluşan otuz civarında kursiyerimiz var. Çok farklı toplumsal kesimlerden öğrencilerle birlikte keyifli ve verimli bir dönem geçiriyoruz' diye konuştu.

BANA BURASI TERAPİ GİBİ GELİYOR

Kursların kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden 71 yaşındaki Osmanlıca kursiyeri Zeliha Dinçer, 'Burada çok mutluyum, koşarak geliyorum. Dersleri yeni yeni sökmeye başladım. Kitabım yoktu, hocamız temin etti. Burası bana adeta terapi gibi geliyor' dedi.

BU KADARINI BEKLEMİYORDUM

Diksiyon kursiyeri Halime Koyuncu, yıllardır SAMEK'e devam ettiğini belirterek, 'Hitabet dersini özellikle seçtim çünkü düşüncelerimi daha doğru ve etkili ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyemizin Yeşilay binasında sunduğu bu imkândan çok memnunum. Başkanımız Yusuf Alemdar'ın eğitim ve kültür-sanat alanındaki çalışmalarından da büyük memnuniyet duyuyorum' ifadelerini kullandı.

DERSLER ÇOK GÜZEL İLERLİYOR

Hat Sanatı öğrencisi Hilal Odabaş ise kursların hem öğretici hem keyifli olduğunu söyledi: 'Eski sanatlara ilgim olduğu için başladım. Hocamızdan da arkadaşlarımızdan da çok memnunum. Öğrenmesi zor olsa da dersler çok güzel ilerliyor. İstikrarlı devam edersek iyi bir seviyeye ulaşacağımıza inanıyorum.'

SAKARYA KÜLTÜR HESABINDAN HABERİM OLDU

Ney kursiyeri Yasemin Uluocak, dersleri sosyal medya üzerinden görerek katıldığını belirterek, 'Sakarya Kültür hesabından duyuruya denk geldim. Başvurduktan kısa süre sonra dersler başladı. Hocamız her hafta yeni bir eser çalıştırıyor, verimli bir şekilde ilerliyoruz' diye konuştu.