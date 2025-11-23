Edirne'de Keşanlı gazeteci ve spor yazarı Umut Çatal, Keşanspor yönetiminde görev alarak basın sözcülüğüne getirildi. Çatal, yeşil sahalardan kameraların önüne geçerek sarı-siyahlı kulübün doğru bilgilerini kamuoyuyla paylaşacak.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2008 - 2011 yılları arasında Keşan Önder Gazetesi'nde muhabir olarak görev yapan ve 2011 - 2012 yıllarında 'Taraftar' isimli spor gazetesini yayımlayan Umut Çatal, sporla olan bağını bir kez daha sürdürüyor. 2012 - 2013 yıllarında Keşan Güven Gazetesi'nde spor müdürü olarak çalışan Çatal, bu kez Keşanspor yönetim kurulu üyeliğine seçilerek, kamera arkasından kameraların önüne geçti.

Keşanspor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yavaş'ın ekibinde basın sözcülüğü görevine getirilen Çatal, sarı-siyahlı kulübün iletişimini güçlendirmek amacıyla ilk olarak bir Keşanspor WhatsApp grubu kurdu. Çatal, bu platform aracılığıyla kulüple ilgili bildirimleri ve haberleri doğrudan paylaşıyor.

'Amacım basın mensuplarını Keşanspor ile ilgili konularda doğru bilgilendirmek ve kulübümüz için sorumluluk almaya herkesi davet etmek' diyen Umut Çatal, Keşanspor camiasına katkı sunmak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Kulüp yönetimi, Çatal'ın deneyimi ve spor camiasındaki birikimiyle sarı-siyahlı ekibin iletişim kanallarının daha etkin yönetileceğine inanıyor.