Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Basketbol, deplasmanda Eskişehir 26'ya konuk oldu.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 6. haftasında Eskişehir 26'yı deplasmanda 65-71'lik skorla mağlup eden Büyükşehir Basketbol takımı, şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.

Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sahaya Kaptan Gökhan Aydın, Aydın Şirin, Egemen Usta, Yavuz Koça ve Mert İlhan ilk beşiyle çıkan Büyükşehir, karşılaşmanın başından sonuna üstün bir oyun ortaya koydu.

İlk yarıyı 23-34 önde tamamlayan Sakarya ekibi, ikinci yarıda da skor avantajını koruyarak rakibinin geri dönmesine izin vermedi ve parkeden 65-71'lik galibiyetle ayrıldı.

ÖNEMLİ BİR DEPLASMAN GALİBİYETİ

Büyükşehir Basketbol'da Gökhan Aydın ve Aydın Şirin, kaydettikleri 16'şar sayıyla maçın öne çıkan isimleri oldu. Bu sonuçla Sakarya Büyükşehir Basketbol, şampiyonluk yolundaki namağlup serisini sürdürerek önemli bir deplasman galibiyeti aldı. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin de Eskişehir'de karşılaşmayı yakından takip etti.