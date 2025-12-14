İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Ümraniye'de tehlikeli şekilde makas atan sürücünün yakalandığını duyurarak, yeni Trafik Kanunu teklifiyle ağır yaptırımların yolda olduğunu açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'un Ümraniye ilçesinde makas atarak ve art arda tehlikeli şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye atan M.E.A. isimli sürücünün yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, paylaşımında 'Gereği yapıldı' ifadelerine yer verdi.

Mevcut Trafik Kanunu'na göre makas atan sürücülere yalnızca idari para cezası uygulandığını, ehliyetlerine el konulmadığını ve araçlarını kullanmaya devam edebildiklerini hatırlatan Yerlikaya, bu cezaların caydırıcılığına dikkat çekti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1999872434082619509

Bakan Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi ile birlikte makas atan sürücülere yönelik çok daha ağır yaptırımların devreye alınacağını belirterek; 90 bin TL idari para cezası uygulanacağı, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağı, aracın 60 gün süreyle trafikten men edileceğini duyurdu.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere karşı kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Yerlikaya, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, makas atan ve tehlikeli araç kullanan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi. Bakan Yerlikaya, 'Trafikte can güvenliğimizi hiçe sayanlara karşı biz gereğini yaparız' mesajını verdi.