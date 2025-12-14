Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Akçasu Köyü'nde yaşanan nitelikli dolandırıcılık olayı, JASAT'ın titiz çalışmasıyla aydınlatıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgilere göre; E.Y. isimli vatandaş, kendisini asker olarak tanıtan bir şahsın ağına düştü.

Şüpheliye; 3 adet çeyrek altın, 20 gram altın zincir, Zincire takılı 7 adet yarım altın ve 4.600 TL nakit para teslim eden vatandaş, bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili başlattığı teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli D.S.'yi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Bilecik'e getirildi.

Adli makamlara sevk edilen D.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yetkililer, özellikle kendisini asker, polis veya kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslara karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyararak, benzer durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil veya 156 Jandarma hattına bildirim yapılmasını istedi.