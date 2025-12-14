Adıyaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Yavuz Selim Mahallesi'nde yeni adliye binası arkasında meydana geldi.

ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, seyir halindeki 1 otomobile, park halindeki 2 otomobile ve 2 motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan araç, son olarak elektrik panosuna çarparak durabildi. Çevrede büyük panik yaşanırken araçlarda ve motosikletlerde maddi hasar oluştu.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elektrik panosunda meydana gelen hasar nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik aksaklığı yaşandığı bildirildi.