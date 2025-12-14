Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yıl sonuna kadar 455 bin konut ve iş yerinin teslim edilmesi hedeflenirken, Yerinde Dönüşüm Projesi ile 121 bin bağımsız bölüme destek sağlandı. Yılın son töreni Hatay'da 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla yürütülen 'asrın inşa seferberliği' yıl sonunda tamamlanıyor.

11 ilde, 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve işçinin görev aldığı çalışmalar kapsamında teslim edilen konut sayısı Hatay'da 27 Aralık'ta düzenlenecek törenle 455 bine ulaşacak.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Bakanlık, deprem bölgesinde inşa edilen konut ve iş yerlerinin yanı sıra, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı aracılığıyla Yerinde Dönüşüm Projesi'ni hayata geçirdi. Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen 18 ilde uygulanan proje ile orta, ağır hasarlı ve yıkık yapıların, zemin etütleri yapılarak aynı yerinde yeniden inşa edilmesi sağlandı.

Yerinde Dönüşüm kapsamında bugüne kadar 121 bin bağımsız bölüme destek verildi.

Konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi ve 40 bin TL proje desteği sağlanırken; iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi ve 40 bin TL proje desteği sunuldu.

Ahırlı konutlar için ise 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi ve 40 bin TL proje desteği imkânı tanındı. Projenin başvuru süreci 30 Haziran itibarıyla tamamlandı.

'Devletimiz buradan hiç gitmedi ki; eli Kahramanmaraş'ın üzerinde.'



Vatandaşlarımıza anahtarlarını bir an önce teslim etmek için 11 ilimizde zamana karşı yarışıyoruz.



Yerinde dönüşüm ile 5 ayda sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşan Karadaş ailesi artık geceleri huzurla uyuyor.: pic.twitter.com/MbPr7kkZ5p — Murat KURUM (@murat_kurum) December 13, 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Yerinde Dönüşüm desteğiyle 5 ayda evlerini tamamlayan Karadaş ailesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, 'Vatandaşlarımıza anahtarlarını bir an önce teslim etmek için 11 ilimizde zamana karşı yarışıyoruz. Yerinde dönüşümle kısa sürede güvenli yuvalarına kavuşan ailelerimiz artık huzurla yaşıyor' ifadelerini kullandı.