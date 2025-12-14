Meteoroloji, 14 Aralık'ta Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava ve bazı bölgelerde yağış uyarısı yaptı. Marmara, Karadeniz kıyıları, Batı Karadeniz, Yozgat, Antalya, Sivas çevresinde yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Rüzgar, kuzeyli yönlerden esecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Aralık Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güneyi, Yozgat'ın doğusu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

Öte yandan Doğu Karadeniz'de rüzgârın batı ve kuzeybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.