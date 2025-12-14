Bunlar da ilginizi çekebilir

Turistlerin yüzü zabıta ile güldü

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince sürücüye müdahale edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tır sürücüsüne seslenerek durumunu öğrenen Ü.Güzel, daha sonra cep telefonunun çektiği bir noktaya geçerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazanın ardından bir nakliye firmasının sahibi N.Karakaş, tır sürücüsüne ulaşamayınca durumu yüklenici Ü.Güzel'e bildirdi. Bunun üzerine bölgeye giden Güzel, kazaya karışan tırı yoldan yaklaşık 40 metre aşağıda buldu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Pasabükü Orman İşletme Deposundan tomruk yükleyen bir tır, Kavuktaş mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.