İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yurttaşların can ve mal güvenliğini korumak için ticari araçlara yönelik denetimlerini dron destekli teknoloji ile güçlendirdi. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yapılan uygulamalarda, ters yöne giren, kapısı açık şekilde yolcu taşıyan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler havadan görüntülenerek belgeleniyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, saha çalışmalarını günün teknolojileri ile destekledi. Etkili ve hızlı sonuç almak için bazı bölgelerde dronla denetim yapılmaya başlandı.

Böylelikle ihlallerin anında görüntülenmesi sağlanıyor, sahadaki ekipler sürücüleri durdurarak ihlali kendilerine gösteriyor. Böylece uygulamalar hem şeffaf hem de tartışmasız şekilde yürütülüyor.

CAYDIRICILIK ARTIYOR

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'nde Zabıta Amiri olarak görev yapan Ali Ertürk, yurttaşların ve yolcuların can güvenliğini korumak adına görev yaptıklarını belirtti. Ertürk, 'Denetimlerimizi teknolojiden faydalanarak dronla yapmaya başladık. Özellikle trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde şehrin farklı noktalarında trafik ihlallerini tespit etmek amacıyla dron kullanıyoruz. Sivil ekiplerimiz dron başındaki operatör ile yapılan ihlalleri delillendiriyor. Telsiz aracılığı ile sahadaki memurlarımıza bu ihlalleri ileterek, gerekli cezai uygulamaları yapıyoruz. Sürücüleri durdurduğumuz zaman dron ile denetim yaptığımızı ve ihlalleri belgelendirdiğimizi anlatıyoruz. Bu hem caydırıcılığı artırıyor hem de trafik güvenliği açısından ciddi bir iyileşme sağlıyor' dedi.

Ertürk, özellikle akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kırmızı ışık ihlali ve ters yöne girme gibi tehlikeli davranışların arttığını vurgulayarak, 'Sürücülerin beklememek için kırmızı ışıkta geçtiğini, şerit ihlali ve güzergah dışı hareket ettiğini görüyoruz. Bu durum hem yolcular hem de diğer sürücüler için büyük risk oluşturuyor. Temel hedefimiz cezai işlem uygulamak değil, sürücüleri kurallara uymaya teşvik ederek İzmir trafiğinde güvenliği artırmak. Sürücülere çağrımız, kendi güvenliklerini ve taşıdıkları yolcuların can güvenliğini riske atmadan trafik kurallarına uymaları' diye konuştu.

SON BİR YILDA 6 BİN 200 CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği kapsamında yaptığı denetimler neticesinde, 2025 yılı içinde ticari araçlara (taksi, minibüs ve servis) yönelik olarak yapılan denetimlerde toplam 6 bin 200 cezai işlem uyguladı. Yapılan denetimlerde toplu taşıma aracında sigara içme, güzergah ihlali, trafik işaret ve levha ihlali ile araçta aranan diğer şartlar dikkate alındı.