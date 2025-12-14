Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesindeki 2 milyar liralık dev altyapı yatırımlarını tamamladı. İçme suyu hattı, abone bağlantıları, kanalizasyon hattı, atık su arıtma tesisi ve içme suyu deposu çalışmalarının tamamlanmasının ardından tesislerin resmikabul işlemleri gerçekleştirildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun, 17 ilçeye eşit hizmet ulaştırma hedefi doğrultusunda altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Demirci ilçesinde yapılan 160 kilometrelik altyapı çalışmalarında kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu hattı, abone bağlantıları, içme suyu depoları ve atık su arıtma tesisi projeleri tamamlandı, tesislerin resmikabul işlemleri gerçekleştirildi. 2 milyar liralık yatırımın resmikabul işlemleri, İller Bankası Bölge Müdürü İzzet Günal, MASKİ Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, Demirci Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül ve teknik ekibin katılımıyla gerçekleşti.

DEMİRCİ ALTYAPI SORUNU YAŞAMAYACAK

Demirci Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, 'El birliği ile tamamladığımız bu önemli proje sayesinde Demircimiz uzun yıllar alt yapı sorunu yaşamayacak' dedi.

Tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, Demirci ilçesinin daha modern bir görünüm kazandığına dikkat çekerek, 'İlçemizde yürüttüğümüz alt yapı çalışmaları hayırlısıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. Demirci'miz alt yapısından üst yapısına kadar yenilenerek daha modern bir görünüm kazandı. Yürütülen çalışmalarda yağmursuyu, kanalizasyon, içme suyu hatları ve abone bağlantılarıyla birlikte toplam 160 kilometrelik hat döşeme işlemi titizlikle gerçekleştirildi. Aynı zamanda 1000 metreküp ve 700 metreküplük iki adet içme suyu depomuz inşa edildi. Yine Demirci ilçemize kazandırdığımız ve yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atık su arıtımı kapasitesine sahip atık su arıtma tesisimizin de kabul işlemlerini yapmış bulunmaktayız. Demircili hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.