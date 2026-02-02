Bursa Nilüfer Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 'Minikler', 'Çocuk' ve 'Gençlik' koroları, sergiledikleri performansla izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi'nin farklı yaş gruplarından korolarını bir araya getiren 'Kış Konseri', aynı zamanda 'Nilüfer Çocuk Korosu 10. Yıl Serisi'nin de başlangıcı oldu.

Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen gecede korolar, müzik öğretmeni ve şef Suat Şahin yönetiminde sahne aldı. Üç bölümden oluşan etkinliği, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Akbaş Önsoy ve çok sayıda sanatsever ilgiyle takip etti.

Sahneye ilk olarak 'Nilüfer Minikler Korosu' çıktı. Henüz üç ay önce kurulan Nilüfer Minikler Korosu'nun ilk sahne deneyimini seyirciler, ilgiyle izledi. Müzik öğretmeni Suat Şahin şefliğinde hazırlanan minikler; hem tek sesli, hem de çok sesli eserlerle dinleyicilerden tam not aldı. Özellikle sokak hayvanlarına farkındalık yaratmak amacıyla seslendirdikleri parça salondan büyük alkış aldı.





Konserde sahne alan bir diğer topluluk ise kuruluşunun 10. yılını kutlayan 'Nilüfer Çocuk Korosu' oldu. Bugüne kadar Türkiye'nin pek çok ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konserler veren, festivallerden ödüllerle dönen koro; tecrübesini bir kez daha gösterdi.

Çocuk korosundan yetişen gençlerin oluşturduğu 'Nilüfer Gençlik Korosu' da performansları ile dikkat çekti. 2022 yılında kurulan ve kısa sürede pek çok platformda başarılar elde eden gençlik korosu, sergiledikleri performansla alkışları topladı.

BARIŞ MANÇO UNUTULMADI

Gecenin sonunda tüm korolar sahneye davet edilerek Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço anıldı. Sanatçının klasikleşmiş eseri 'Kara Sevda', tüm salonun katılımıyla hep bir ağızdan seslendirildi. Gecenin sonunda Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Akbaş Önsoy, koro üyelerine ve şef Suat Şahin'e teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.