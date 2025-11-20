26. Ulusal Çocuk Forumu temsilcilerini Meclis'te ağırlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan insani dramı hatırlatarak çocuklara 'Geleceğin adaletini siz tesis edeceksiniz' mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte, 26. Ulusal Çocuk Forumu kapsamında Ankara'da bulunan çocuk temsilcilerini Meclis'te kabul etti. Forum temsilcileri, hazırladıkları Sonuç Bildirgesini Kurtulmuş'a sundu.

Çocukları 'Türkiye'nin ve dünyanın geleceği' olarak gördüğünü vurgulayan Kurtulmuş, teknolojiyle büyüyen yeni neslin hem fırsatları hem de riskleri iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Modern dünyanın, bilgi yayılımının hızlanması ve teknolojik gelişmelerle tüm sınırları yeniden şekillendirdiğini söyleyen Kurtulmuş, çocukları bu dönemin güçlü bireyleri olarak yetiştirme sorumluluğunun altını çizdi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Başkan Kurtulmuş, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunun 'adalet yoksunluğu' olduğunu dile getirerek, Gazze'de iki yılı aşkın süredir yaşanan insanlık dramının bunun en açık örneği olduğunu ifade etti. 'Sizin gibi umut dolu çocukların hayattan koparıldığı, okulların yıkıldığı, dünyanın ise buna seyirci kaldığı bir dönemden geçiyoruz' diyen Kurtulmuş, çocuklara ileride küresel adalet için mücadele etme çağrısında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise forumun bu yılki ana temasının 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları' olduğunu hatırlatarak, çocukların çevrim içi güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Dijital mecraların modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirten Bakan Göktaş, mahremiyet ve kişisel verilerin korunması konusunda atılacak adımların önemine dikkat çekti.

Kabulde ayrıca TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi de yer aldı.