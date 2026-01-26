Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında Uludağ Kayak Merkezi'nde meydana gelen 208 olaya müdahale etti.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Uludağ Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin bir haftalık faaliyet bilançosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında bölgede 71 kaza sonucu yaralanma ve 137 mahsur kalma olayı olmak üzere toplam 208 olaya müdahale edildi.

Meydana gelen kazalarda yaralanan vatandaşlara JAK timleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavileri için hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, kış turizminin yoğunlaştığı dönemlerde Uludağ'da güvenlik ve arama kurtarma tedbirlerinin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların özellikle kayak ve doğa aktiviteleri sırasında kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.