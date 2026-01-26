İletişim Başkanı Burhanettin Duran, enerji filosuna katılan 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi 'Yıldırım'ın İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'deki görev sahasına doğru yola çıktığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye, denizlerdeki enerji arama ve üretim kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımlarına bir yenisini daha ekledi. Enerji filosunun yeni üyesi olan 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi 'Yıldırım', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'deki görev bölgesine doğru hareket etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerji alanında atılan her adımın, yerli ve millî kapasiteyi güçlendirme hedefinin somut bir yansıması olduğunu vurguladı. Duran, Yıldırım Sondaj Gemisi'nin bu vizyonun en yeni ve güçlü halkalarından biri olduğunu ifade etti.

https://twitter.com/burhanduran/status/2015799460589187547

Karadeniz'de sürdürülen enerji arama ve üretim faaliyetlerinin, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefi doğrultusunda kritik bir eşik oluşturduğuna dikkat çeken Duran, Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğinin her geçen gün daha da arttığını belirtti. Yeni nesil teknolojisiyle dikkat çeken Yıldırım Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de üstleneceği görevlerle, Türkiye'nin enerji güvenliğine ve yerli kaynakların değerlendirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.