NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), taşınabilir hava savunma sistemlerinde dost ve düşman unsurların ayrımını sağlamak amacıyla ASELSAN'dan IFF sistemleri tedarik edecek.

ANKARA (İGFA) - ASELSAN, NATO'nun hava savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli bir projeye daha imza attı.

NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ile imzalanan üç yıllık çerçeve sözleşme kapsamında, taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) için Dost-Düşman Tanımlama (IFF) Sistemleri ASELSAN tarafından sağlanacak.

NATO'DAN ASELSAN'A ÖNEMLİ BİR GÖREV DAHA

Küresel ölçekte artan hava tehditlerine karşı etkinlik ve caydırıcılığın artırılmasını hedefleyen sözleşme ile NATO unsurlarının sahadaki güvenliği önemli ölçüde güçlendirilecek. ASELSAN'ın sağlayacağı IFF sistemleri, hava hedeflerinin dost ya da düşman olarak hızlı ve güvenilir biçimde tanımlanmasına imkân tanıyacak.

IFF sistemleri alanındaki derin mühendislik birikimiyle öne çıkan ASELSAN, Mode-5 IFF sistemlerini üretebilen dünyadaki sayılı kuruluşlar arasında yer alıyor. Şirket, bu yetkinliğiyle NATO standartlarına uygun, yüksek teknoloji çözümler sunarak uluslararası güvenliğe katkı sağlamayı sürdürüyor.