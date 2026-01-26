Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 52 sulama kooperatifini verdiği enerji desteği ile üreticiye büyük bir destek sağlıyor.

ANTALYA (İGFA) - Yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda Antalya'da planlı ve sürdürülebilir tarım için desteklemelerini arttıran Büyükşehir Belediyesi, sulama kooperatifleri ile kurduğu işbirliğini de güçlendiriyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Antalya'nın 19 ilçesinde faaliyet gösteren sulama kooperatifleri aracılığı ile çiftçilere sağlanan desteklemelerin güçlendirilmesi ve kurumsal işbirliğinin arttırılması amacıyla ASAT toplantı salonunda değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan, ilgili şube müdürleri, 47 sulama kooperatifi başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile muhtarlar katıldı.

DAHA GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, kooperatif başkanlarının tek tek öneri ve taleplerinin dinledi.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin sulama kooperatifleri aracılığı ile çiftçilere sağladığı enerji desteklemeleri ile ilgili çalışmalar ele alındı.

Kapalı devre sulama sistemleri, boru desteklemeleri, vahşi sulama ile mücadele, enerji kayıpları, enerji desteklemelerindeki aşımlar, enerji güç artışına bağlı yaşanan sorunlar ve kooperatiflerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yaşadığı problemlerine ilişkin çözümler arandı.

DAHA GÜÇLÜ ANTALYA TARIMI

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan, 'Antalya genelinde faaliyette olan sulama kooperatiflerimizin başkanlarıyla çalışmalarımızı değerlendirme fırsatı bulduk. Amacımız kooperatiflerimizle iletişimimizi güçlendirmek, taleplerini dinlemek ve sürdürülebilir tarımsal hizmetlerimizi el ele vererek Antalya tarımını güçlendirmektir' dedi.

HEDEF YÜZDE100 ENERJİ DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflerle sahada kurduğu işbirliği ve enerji desteklemeleri hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Burak Ak '2025 yılında 52 sulama kooperatifinin yüzde 96 oranında enerji ihtiyacını karşıladık. Enerji desteklemelerimizin başladığı günden bu güne rekorumuz 2025 yılına kırdık. 2026 yılında 53 sulama kooperatifiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu yılki hedefimiz kooperatiflerimizin enerji ihtiyacını yüzde de 100'ünü karşılamak olacaktır. Yaklaşık 105 milyon civarında bir bütçe ile hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz. Kooperatiflerimizin sahadaki uygulamalarına bizler teknik personel olarak teknik destek oluyoruz. Enerji desteklemelerimizin çiftçilerimize birebir ulaşıp ulaşmadığını hem kontrol ediyor hem de kooperatiflerin sahadaki ihtiyaçlarını iş birliği içerisinde çözüyoruz' bilgisini verdi.