Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendikalar arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 2026 yılı maaş zamları ve sosyal haklar netleşti. Yeni düzenlemeyle belediye çalışanlarının maaşlarında önemli artışlar sağlandı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 2026 yılına ilişkin personel maaşları ve sosyal hakları kapsayan Toplu İş Sözleşmesi'ni yetkili sendikalarla imzaladı. Yapılan anlaşmayla birlikte belediye çalışanlarının ücretlerinde dikkat çekici artışlar gerçekleştirildi.

Sözleşme kapsamında; En yüksek ele geçen maaş 82 bin 580 TL, Ortalama ele geçen maaş 66 bin 125 TL, En düşük ele geçen maaş ise 57 bin 385 TL olarak belirlendi.

SOSYAL DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Maaş artışlarının yanı sıra, belediye personeline yönelik sosyal hakların da sürdürüleceği açıklandı. Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışanlara; yılda 1 kez yakacak desteği, yılda 2 kez gıda desteği, yılda 1 kez eğitim desteği, aylık yol ücreti, bayram ikramiyesi verilmeye devam edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapılan düzenlemeyle emeğiyle kente değer katan çalışanların refahını artırmayı hedeflerken, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda personelin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.