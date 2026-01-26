Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarması ekiplerinin Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde gerçekleştirdiği denetimde, bir ticari araçta takograf cihazına yönelik teknik manipülasyon düzeneği ortaya çıkarıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Otoyol Jandarması Teknik Denetim Timi, Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir araçta, takograf cihazına veri akışı sağlayan donanım üzerinde teknik müdahale yapıldığı ve araç ile hız verilerinin manipüle edildiği şüphesi oluştu.

Şüpheli araç, yetkili takograf servisine sevk edilerek detaylı incelemeye alındı. Yapılan teknik kontrolde, takograf verilerini değiştirmeye yönelik manipülasyon düzeneği tespit edildi.

Tespit üzerine; takograf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek, bozulmasına vasıta olmak ve bu durumdaki cihazları araçta kullanmak suçundan sürücü ve araç sahibine idari para cezası uygulandı. Ayrıca, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi sahibi hakkında da idari işlem başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve haksız rekabete yol açan bu tür ihlallerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.