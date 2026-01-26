Mersin Valiliği, 25 Ocak 2026'da Tarsus'ta yaşanan olayda hayatını kaybeden Suriye uyruklu B.A.'nın cenazesine ilişkin kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 25 Ocak Pazar günü havaya açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu B. A.'nın (2002 Halep doğumlu) defin işlemlerinin, babasının talebi doğrultusunda Tarsus ilçesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, B. A.'nın cenazesinin Şanlıurfa'ya götürülmesinin engellendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, bu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği ifade edildi. Yetkililer, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini belirterek, yanlış ve asılsız bilgilere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.