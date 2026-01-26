Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında hayata geçecek TÜMOSAN Köprülü Kavşağı için temel atma töreni düzenlendi.

KONYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında TÜMOSAN Köprülü Kavşağı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Başkan Altay, 21.1 kilometrelik Stadyum-Şehir Hastanesi Hattı'nda çalışmaların yoğun olarak devam ettiğini belirterek, 'Buraya araçlar için 293 metrelik bir üst geçit inşa ediyoruz. Aksaray Yolu'ndan gelip şehre gelen araçlarımız bu üst geçidi kullanırken, Aslım Caddesi'nden gelip Ankara Yolu'na ya da şehir merkezine gidenler alttan hemzemin geçidi kullanacak. Ayrıca tramvayımız da burada hemzeminden geçerek yoluna devam etmiş olacak. Milyarlık bir yatırımı şehrimize kazandırmış oluyoruz. Yerel yönetim, merkezi hükümet iş birliğiyle Konya'mızı adeta demir ağlarla örüyoruz' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Konya Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonlu ve uyumlu şekilde çalıştıklarını belirterek, Konya'nın Tokyo, Paris ve New York gibi raylı sistem entegrasyonlarıyla kuşatılan bir şehir olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da şehir trafiğini rahatlatacak köprülü kavşak yatırımının hayırlı olmasını diledi. Konya Valisi İbrahim Akın, TÜMOSAN Köprülü Kavşağı Projesi'nin Konya'nın trafik, sanayi, sağlık ve şehir merkezi akslarını birbirine entegre eden stratejik bir ulaşım hamlesi olduğunu kaydetti.

'2027'YE KADAR 21.1 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEM HATTIMIZI TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ'

21.1 kilometrelik Şehir Hastanesi- Stadyum Tramvay Hattı'nda Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) ile birlikte yoğun şekilde çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, 'Büyükşehir Belediyemizin yaptığı ilk etapta inşa işlerinin büyük bir kısmını tamamladık. İnşallah işi tamamlamakla ilgili sürece devam ediyoruz. AYGM ile ilgili kısımda da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Şu an itibariyle en kısa sürede Şehir Hastanesi'ne kadar olan ilk etabın açılması, sonra Yeni Sanayi alanına kadar olan 10 kilometrelik ikinci etap hattın açılması ve bugün de hat üzerinde temel atacağımız alandaki çalışmaların da 2026 sonu, 2027 başında tamamlanarak Konya'mıza hizmet edecek 21.1 kilometrelik raylı sistem hattımızı tamamlamayı planlıyoruz' diye konuştu.

'KONYA 58 KİLOMETRELİK BİR RAYLI SİSTEM HATTINI İNŞA ETME ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK ÜZERE'

Konya'nın 26.7 kilometre raylı sistem hattıyla 1985'lerde başladığı yolculukta Anadolu'da ilk raylı sistemi kullanan şehir olduğunu anımsatan Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti:

2027'ye Kadar 21.1 Kilometrelik Hat Tamamlanacak Altay, hattın ilk etabının Şehir Hastanesi'ne kadar kısa sürede açılacağını, ikinci etapta Yeni Sanayi alanına kadar olan 10 kilometrelik bölümün 2026 sonu - 2027 başında tamamlanacağını söyledi. Konya'nın toplamda 116 kilometrelik raylı sistem hattı ve 29 kilometrelik metro hattı ile ulaşımda örnek şehirlerden biri olacağını vurguladı.

'ARAÇLAR İÇİN 293 METRELİK BİR ÜST GEÇİT İNŞA EDİYORUZ'

Aslım Caddesi ile Aksaray Çevre Yolu'nun kesiştiği noktada temeli atılan köprülü kavşakla ilgili de bilgi veren Başkan Altay, 'Şehir Hastanesi- Stadyum Tramvayı kapsamında buraya araçlar için 293 metrelik bir üst geçit inşa ediyoruz. Transit geçen araçlar, Aksaray Yolu'ndan gelip şehre gelen araçlarımız bu üstgeçidi kullanırken, Aslım Caddesinden gelip Ankara Yolu'na ya da şehir merkezine gidenler alttan, hemzeminden kullanacaklar. Ayrıca tramvayımız da burada hemzeminden geçerek yoluna devam etmiş olacak. Milyarlık bir yatırımı şehrimize kazandırmış oluyoruz. Bu kapsamda yapacağımız işler bununla sınırlı değil. İnşallah hemen az ileride bulunan Aksaray Köprülü Kavşağı'nın yenilenmesi, hızlı tren üstgeçidinin yenilenmesiyle ilgili bir planlama yaptık. Ona da en kısa sürede başlayacağız. Yine Otogar Kavşağı'nda Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nden gelip Halil Ürün Caddesi'ne geçenlerin üstten geçtiği, tramvayın yukarıdan geçtiği bir sistemin inşaatına hızla devam ediyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede orada birlikte temel atma programımızı yapmayı hedefliyoruz' dedi.

YENİ 2 KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPILACAK, 2 KÖPRÜLÜ KAVŞAK YENİLENECEK, 3 DE YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILACAK

Raylı sistem çalışmaları kapsamında yaya üstgeçitleri ile yenilenecek ve sıfırdan yapılacak köprülü kavşak çalışmalarından da bahseden Başkan Altay, şunları söyledi:

'Hemen az ileride Aksaray Yolu - Ankara Yolu Kavşağı'nda yapacağımız yeni otogarın bulunduğu yerde bir yaya üstgeçidi, mevcut otogarımızın bulunduğu yerde bir yaya üstgeçidi ve Selçuklu Belediyesi'nin bulunduğu yerde de bir yaya üstgeçidi yaparak, toplamda 2 köprülü kavşağın sıfırdan yapılması, 2 köprülü kavşağın yenilenmesi, 3 yaya üst geçidinin yapılması gibi şehrimize yeni eserleri de bu kapsam da kazandırmış olacağız. İnşallah en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum. Burada özellikle sanayide çalışan kardeşlerimizin toplu ulaşımla iş yerlerine ulaşmasını sağlamış olacağız.'

'TÜRKİYE'DE EN UCUZ ULAŞIMI YAPAN ŞEHİRLERDEN BİRİSİYİZ'

Konforlu bir toplu ulaşım kazandırmak adına geçtiğimiz yıl 180 hibrit otobüsü Konya'ya kazandırdıklarını da anımsatan Başkan Altay, 'İnşallah bu yıl yine 100 otobüsle şehrimizin otobüs filosunu da yenileme çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Bu hizmetleri yürütürken Türkiye'de en ucuz ulaşımı yapan şehirlerden birisiyiz. Öğrenci ulaşımında Türkiye'nin en ucuzu olarak, 9 lirayla öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Yine sivil ulaşımda da Türkiye'nin en ucuz ulaşımlarından birisini en konforlu şekilde Konyalılara sunma gayretimiz kesintisiz bir şekilde devam ediyor' ifadelerini kullandı.

KONYA RAYLI SİSTEMDE ÖRNEK ŞEHRİLERDEN OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürü Yalçın Eyigün, dünyadaki raylı sistemi gelişmiş metropollerden örnekler vererek, Konya'nın Tokyo, Paris ve New York gibi raylı sistem entegrasyonlarıyla kuşatılan bir şehir olma yolunda hızla ilerlediğine değindi.

'KONYA'MIZ ULAŞIMDA BUGÜNÜ VE GELECEĞİ PLANLAYAN BİR ANLAYIŞLA HER GEÇEN GÜN DAHA DA GELİŞMEKTEDİR'

Konya Valisi İbrahim Akın ise, TÜMOSAN Köprülü Kavşağı Projesi'nin Konya'nın trafik, sanayi, sağlık ve şehir merkezi akslarını birbirine entegre eden stratejik bir ulaşım hamlesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

'Bu proje çok seviyeli kavşak sistemi, kesintisiz trafik akışı, raylı sistem entegrasyonu ve yüksek taşıma kapasitesiyle Konya'mızın ulaşım ağını daha modern, daha verimli ve daha güvenli bir yapıya kavuşturacaktır. Konya'mız ulaşımda bugünü ve geleceği planlayan bir anlayışla her geçen gün daha da gelişmektedir. Gün be gün daha iyiye giden, altyapısını sürekli güçlendiren ve insan odaklı şehircilik yaklaşımını önceleyen bu hizmetlerin şehrimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı ifade ediyorum.'

Konuşmaların ardından yapılan duayla TÜMOSAN Köprülü Kavşağı'nın temeli atıldı.

Programa; 3. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Mete Kuş, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Mehmet Atasağun, ilçe belediye başkanları, rektörler ve davetliler katıldı.