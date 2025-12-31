Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025'in son günü ve yeni yılın ilk gününde Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Yurt genelinde soğuyan hava ile birlikte kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat!

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılının son hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji'nin verilerine göre, 2025'in son günü ile 2026'nın ilk gününde yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok bölgede yağış bekleniyor.

Tahminlere göre yağışlar, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur etkili olacak. İç kesimlerde ise yağışların büyük oranda kar şeklinde olması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle kar yağışı beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı uyarıda da bulunan Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli ve kar örtüsü bulunan alanlarda çığ tehlikesine karşı da tedbirli olmalarını istedi.