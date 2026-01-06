Uludağ Enerji, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayarak çevresel, sosyal ve yönetişimsel performansına dair kapsamlı bir yol haritası paylaştı. 'Dönüşümün Enerjisi' mottosuyla hazırlanan rapor, şirketin yönetişimsel uygulamalarını, topluma ve doğaya duyarlı projelerini, iklim değişikliği ve karbon yönetimi programını ve dijital dönüşüm yatırımlarını bir arada sunuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde 5 milyonu aşkın nüfusa hizmet veren Uludağ Enerji, 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayınlayarak çevresel, ekonomik ve sosyal performans sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi; iklim değişikliğiyle mücadele, dijitalleşme, müşteri memnuniyeti ve toplumsal etki başlıkları üzerine inşa edilirken, finansal sürdürülebilirlik de kurumsal sorumluluğun ayrılmaz bir unsuru olarak ele alınıyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ve Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB) standartlarına uygun olarak hazırlanan bu ilk grup raporu, dağıtım ve perakende şirketleri dahil olmak üzere tüm grup şirketlerinin performansını bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor.

ÖZVATAN: 'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZDE YOL HARİTAMIZ HAZIR'

Sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren Uludağ Enerji Grup Sürdürülebilirlik Direktörü Funda Özvatan, 'Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, yönetişim ilkeleriyle uyumlu, güçlü bir organizasyonel yapı içinde yürütüyoruz. Çevresel ve sosyal alanlardaki risklerimizi yönetim kurulu düzeyinde ele alarak, dağıtım ve perakende faaliyetlerimizin daha dayanıklı, esnek ve güçlü bir strateji ile devamını sağlıyoruz. Enerjiye erişimde fırsat eşitliği, çevresel etkilerin azaltılması, iklime dayanıklı şebeke dönüşümü, karbonsuzlaşma çalışmalarımız ve dijital dönüşümle güçlenen altyapımız ülkemizin 2053 net sıfır hedefine katkı sunan stratejimizin de temel taşlarını oluşturuyor. Grup genelinde entegre bir yaklaşımla ilerlerken, teknolojiyi insan ve çevre yararına dönüştürmeyi önceliğimiz haline getiriyoruz. Yenilikçi ürün ve uygulamalar ile müşterilerimizin memnuniyetini sürekli geliştirmeyi, toplumsal yatırım programımız ile hizmet verdiğimiz bölgeye kalıcı fayda sunmayı hedefliyoruz. Finans kurumlarının çevresel ve sosyal performans standartlarını rehber edinerek, performansımızı sürekli geliştirmeye kararlıyız' açıklamasında bulundu.

TOPLUMSAL GELİŞİME GÜÇLÜ DESTEK

Uludağ Enerji, hizmet verdiği toplumda kalıcı fayda oluşturmayı stratejisinin merkezine alarak çok çeşitli sorumluluk projeleri yürütüyor. Yaşam destek cihazı kullanan müşteriler başta olmak üzere özel tüketici gruplarının kesintisiz enerjiye erişimini güvence altına alıyor. Toplumsal farkındalık ve eğitim projeleri 'Enerjini Geleceğe Taşı' ve 'Enerji Danışmanım' ile çocuklara ve kadınlara enerji tasarrufu ve elektrik güvenliği eğitimi verirken, Karagöz Gölge Oyunu, boyama kitapları ve VR uygulamalarıyla enerjiyi eğlenceli öğrenme deneyimine dönüştürüyor. Arama kurtarma ekibi, afet ve acil durumlarda sahada aktif görev alırken, 'Trafolar Konuşuyor' ve 'Sosyal Faturalar' projeleriyle toplumsal farkındalık yaratılıyor. Ayrıca, 'Hatay Yaşam ve Gelişim Kampüsü' ile Hatay bölgesinde deprem sonrası sosyal uyum desteği sağlandı. 'Pembe Lambalar' ile sağlık, 'Yeşil Dönüşüm Ormanları' ile çevre bilinci artırılıyor. Kırsal bölgelerde 'Kardeşim Üşümesin' projesiyle ihtiyaç sahibi çocuklara destek sağlanırken, 'Şehrin Işıkları' fotoğraf yarışmasıyla sanatı topluma ulaştırıyor. Bu çalışmalar, enerji hizmetlerinin ötesinde, toplumun her kesimine değer katan kapsamlı bir sosyal sorumluluk yaklaşımını ortaya koyarak şirketin sürdürülebilirlik stratejisine de güçlü katkı sunuyor.